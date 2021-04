Arrivano le parole di Joan Laporta in merito all’ingresso del Barcellona nella Superlega: una decisione che non spetta a lui

Sono momenti molto intensi per la questione Superlega. Alcuni club inglesi pare che abbiano già abbandonato il progetto, e tra questi ci sono Chelsea e Manchester City. Ma non solo. Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in merito all’ingresso nella competizione del club catalano: “Il Barça non entrerà nella Superlega, fin quando non lo stabiliranno i soci con una votazione. E’ il loro club, la decisione spetta a loro“. Insomma, la neonata competizione potrebbe presto perdere parecchi dei suoi membri.