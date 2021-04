Una vera e propria del mondo del calcio con la nascita della Superlega: rivoluzione in Serie A con l’esclusione di Juventus, Milan e Inter

La nascita del nuovo progetto della Superlega ha messo in conflitto i vari organi internazionali, in particolar modo UEFA e FIFA. E così proprio la UEFA starebbe pensando a punizioni esemplari per i dodici club fondatori del nuovo format, tra cui le tre big d’Italia, Juventus, Inter e Milan. I tre top club italiani potrebbero essere escluse dalla Serie A, come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” con il successivo blocco delle retrocessioni con la promozione invariata delle tre dalla Serie B. Inoltre, le esclusioni sarebbero immediate con lo scudetto all’Inter che potrebbe non essere assegnato.

Potrebbe interessarti anche >>> UEFA, decisione spiazzante dopo la Superlega | Esclusione per i club

Superlega, la nuova Serie A: i cambiamenti

La nuova Serie A potrebbe essere rivoluzionata con un format a 18 squadre e con due retrocessioni. Al momento tutto è legato a sponsor e diritti tv: l’esclusione delle tre big d’Italia porterebbe via tanti estimatori in Italia e nel resto del mondo. La situazione sarà più chiara a partire dalle prossime settimane con lo stesso presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che ha svelato ai microfoni de “El Chiringuito”, in esclusiva mondiale, tutte le motivazioni della nascita della Superlega.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico | La decisione in caso di Superlega

La possibile esclusione di Inter, Juventus e Milan farebbe perdere tanto all’interno movimento italiano: una situazione delicata che va gestita con cura senza ipocrisia. Lo stesso numero uno del club spagnolo ha teso la mano anche alla UEFA: il nuovo format della Champions League non piace affatto alle big d’Europa, che vogliono risanare i propri debiti accumulati ancor di più a causa dell’emergenza sanitaria.

La situazione è delicata con colpi a sorpresa nelle prossime ore. Protagonista principale anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, criticato aspramento da Ceferin che l’ha definito un ‘traditore’ e un ‘serpente’. La questione ruota intorno a sponsor e diritti tv: escludere le big d’Italia dalla Serie A rappresenterebbe un grave danno al movimento calcistico italiano.