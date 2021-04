Calciomercato Milan e Inter, offerta pronta | Sfuma Emerson Royal

Milan e Inter vorrebbero mettere le mani su Emerson Royal, giovane talento di proprietà del Barcellona ora al Betis

Milan e Inter sono sempre molto attente allo sviluppo dei giovani talenti in giro per l’Europa. Uno di questi è Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona attualmente in prestito al Real Betis. Arrivato nel febbraio 2019 dall’Atletico Mineiro per 12 milioni di euro, tornerà in Catalogna il prossimo 30 giugno. Difficilmente, però, continuerà a vestire la maglia blaugrana. Le squadre interessate sono tante, tra queste ci sono le due milanesi, anche se devono far fronte alla concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Superlega decisiva: le possibili operazioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la Superlega fa sfumare il colpo | I dettagli

Milan e Inter, sfuma Emerson Royal

Una delle squadre interessate a Emerson Royal è il Liverpool, che secondo ‘DiarioGol.com‘, è quella in pole per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Dalla Spagna, infatti, mettono i Reds come principale candidata per acquistare il terzino destro, grazie a un’offerta di 22 milioni di euro da parte di Jurgen Klopp. Una cifra che potrebbe raggiungere anche i 25 milioni, vista la concorrenza. Laporta vorrebbe cedere il giocatore per iniziare a mettere a posto il bilancio.

Il Liverpool rinforzerebbe così la sua rosa, a discapito di Milan e Inter. Ma anche del PSG e del Tottenham, i quali hanno apprezzato le 31 partite in stagione di Emerson Royal, autore anche di 2 gol e 4 assist.