Calciomercato Milan e Inter, niente Belotti | Assalto a Vlahovic e Scamacca

Intreccio di mercato dovuto alla Superlega per Milan e Inter: il matrimonio con Andrea Belotti non s’ha da fare

La notizia dell’istituzione della Superlega ha sconvolto e non poco il mondo del calcio, ora di fronte a delle decisioni da prendere, anche forti. Presidenti come Urbano Cairo non hanno preso benissimo il confronto con Juventus, Milan e Inter durante l’assemblea di Lega. Una spaccatura che potrebbe influire anche sul mercato. I granata, infatti, da tempo devono far fronte all’interesse dei rossoneri per Andrea Belotti. Una tensione che però induce il Toro verso il ‘no’ a Paolo Maldini e Gazidis per l’attaccante.

Milan e Inter: per l’attacco si guarda a Vlahovic e Scamacca

Il Milan ha bisogno di un attaccante per il futuro, e guarda in casa della Fiorentina per Dusan Vlahovic, autore di 15 gol in 30 partite. Il serbo sembra l’obiettivo numero uno del club rossonero, con Ibrahimovic utilizzato come ‘chioccia’, almeno per un anno. L’affare si potrebbe concretizzare per circa 40 milioni di euro. Con il Milan che punta su Vlahovic, l’Inter come ‘riserva’ -per modo di dire- di Lukaku punterebbe su Gianluca Scamacca.

L’ad del Sassuolo Carnevali ha dichiarato che, per i club della Superlega, il costo di Scamacca sarà più alto del previsto. Di seguito, le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “A gennaio abbiamo rifiutato proposte da 25 milioni di euro. Adesso tutti sanno che costa almeno 40 milioni. Anzi, per i club della Superlega il prezzo aumenta“. Parole chiare, che dimostrano come l’attaccante ora al Genoa in prestito sia in vendita, ma per assicurarselo l’Inter dovrà tirare fuori parecchi quattrini.