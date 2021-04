Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, svela il futuro di Sergio Ramos e non solo: la verità su Cristiano Ronaldo

Sono caldissime nel mondo del calcio. La nascita della Superlega ha movimentato e non poco il calcio europeo, ma tra le varie discussioni la Serie A è già pronta a tornare in campo. Domani sera la Juventus affronterà il Parma nella gara casalinga infrasettimanale, fondamentale per rialzarsi dopo il KO contro l’Atalanta di domenica. Servirà subito una vittoria per allontanare le inseguitrici al quarto posto Champions League. Nel frattempo si lavora anche per la prossima stagione, iniziando a mettere in lista le occasioni per il calciomercato estivo. Ma attenzione anche agli assalti dei top club per i calciatori in rosa.

ll futuro della Juventus però sembra incrociarsi con quello del Real Madrid, dove Sergio Ramos è in scadenza di contratto e Cristiano Ronaldo interessa agli spagnoli. A svelare tutto però è il presidente dei ‘Blancos’ Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, Florentino Perez sul futuro di Sergio Ramos: le dichiarazioni del presidente

La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione, cercando rinforzi nel calciomercato estivo che possano permettere alla squadra di rialzarsi dopo la stagione negativa. Una delle occasioni che potrebbero spuntare a giugno si chiama Sergio Ramos. Infatti il difensore e capitano del Real Madrid è in scadenza di contratto e per ora il rinnovo non è arrivato.

A parlare proprio del futuro del centrale difensivo è il presidente dei ‘Blancos’, Florentino Perez, che ai microfoni della trasmissione ‘Chiringuito Tv’ afferma: “Lo scorso anno Ramos ha accettato il 10% di ribasso nello stipendio, quest’anno la situazione è diversa. Non ho detto che non rimarrà, stiamo pensando a chiudere la stagione e poi penseremo a quello che verrà. Possono succedere molte cose. Stiamo parlando con molti giocatori e molti accettano di abbassarsi l’ingaggio, come i due che sono partiti Jovic e Odegaard. Siamo una situazione difficile, dobbiamo essere realisti”. Dunque parole che lasciano la sentenza finale a fine stagione sul futuro di Sergio Ramos, ma che di certo non lo avvicinano al rinnovo.

Calciomercato Juventus, Florentino Perez su Cristiano Ronaldo: la verità sul possibile ritorno

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus continua ad essere in bilico. Per lui si è parlato molto anche di un possibile ritorno nel Real Madrid, ma a svelare la verità è il presidente Florentino Perez, che ai microfoni di ‘Chiringuito Tv’ svela: “Il ritorno di Ronaldo? No, ha un contratto con la Juventus. Non ha senso che ritorni, ma ci sono affezionato perché ha dato tanto qui”.