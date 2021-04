La Juventus continua ad inseguire il sogno Zidane per la panchina in sede di calciomercato: occhio al sorpasso del Bayern Monaco

La Juventus è sempre più al centro delle polemiche. I piemontesi stanno vivendo una stagione a dir poco deludente. In campionato hanno portato a casa l’ennesimo scivolone contro l’Atalanta, dopo quelli nell’ordine con Fiorentina, Inter, Napoli e Benevento. In Champions League è arrivata la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale, stavolta per mano del Porto. Oltre a ciò, i bianconeri rischiano addirittura di non qualificarsi alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Come se non bastasse, ha tuonato un vero e proprio terremoto nelle ultime ore a causa dell’annuncio della nuova Superlega, competizione europea di cui la ‘Vecchia Signora’ è fondatrice insieme ad altre super potenze del calcio europeo. Le brutte prestazioni di Ronaldo e compagni, inoltre, rendono incerto il futuro del tecnico Pirlo e aumentano le riflessioni in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, post Pirlo: sfuma il sogno Zidane

Non è sicuramente accettabile l’annata della Juventus. Troppi passi falsi, che aumentano le possibilità di vedere modifiche importanti all’interno del club. Oltre a numerosi giocatori in bilico, è sempre più incerto anche il futuro del tecnico Pirlo. La società, infatti, non sarebbe convinta di proseguire il rapporto lavorativo con l’ex Milan – alla sua prima esperienza da allenatore – e starebbe monitorando altri profili per l’eventuale sostituto.

In particolare, Paratici continua ad inseguire il sogno Zidane, con il possibile addio al Real Madrid in estate, ma pare non arrivino buone notizie in questo senso. Il Bayern Monaco, che di recente ha annunciato l’addio di Flick a partire dalla prossima stagione, sarebbe sulle tracce del francese. Stando a quanto riferisce il sito ‘Diariogol.com’, i tedeschi avrebbero già messo sul piatto una prima offerta all’allenatore dei ‘Blancos’, sorpassando di fatto quella della Vecchia Signora.

I bavaresi sarebbero disposti, infatti, a migliorare qualsiasi proposta di altri club di 2 milioni di euro. I piemontesi, dal canto loro, avrebbero due vantaggi: la presenza di Cristiano Ronaldo, che ha un ottimo rapporto con l’ex centrocampista, e il passato memorabile del 48enne da calciatore con la maglia bianconera. Il Bayern, però, rappresenta una potenza maggiore dal punto di vista economico e questo aspetto potrebbe risultare decisivo. Vedremo quale sarà il futuro di Zidane, mentre la Juventus vede sfumare il proprio sogno per la panchina.