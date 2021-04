Calciomercato Juventus, McKennie nello scambio | Guardiola dice no

La Juventus lavora alla prossima stagione e alle possibilità che potrebbero presentarsi in ottica calciomercato. I bianconeri al bivio tra futuro e la decisione di Guardiola

La Juventus si avvia a un finale di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. I bianconeri, infatti, sono stati prematuramente eliminati dalla Champions League per mano del Porto. Parallelamente sono stati troppi i falsi in campionato che hanno allontanato l’obiettivo scudetto che a questo punto pare irraggiungibile. La Vecchia Signora si concentra sulla lotta ai primi quattro posti, ma allo stesso tempo con un occhio alle prospettive che attendono la squadra a partire dalla prossima stagione.

E’ noto, infatti, come i bianconeri abbiano tutta l’intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione e saranno diversi gli interpreti a lasciare la Vecchia Signora a fine, diversi coloro che potrebbero subentrare. In tal senso, attenzione a diverse piste interessanti che potrebbero concretizzarsi nel prossimo calciomercato e non solo in Italia. Con molte big estere, infatti, potrebbero realizzarsi diverse piste scambio e tra queste potrebbe esserci anche il Manchester City.

Calciomercato Juventus, intrigo con McKennie: pista scambio ma Guardiola dice no

Uno dei calciatori che meglio ha fatto fino ad ora in questa stagione è sicuramente Weston McKennie. Il centrocampista, infatti, si è imposto con grande fisicità e un gran fiuto del gol agli ordini di Andrea Pirlo, confermando qualità molto utili per il campionato italiano e in generale per il percorso dei bianconeri. Proprio per questo motivo, la Vecchia Signora potrebbe ripartire anche da lui la prossima estate, al netto di qualche possibile scambio.

Occhio in particolare a una pista con il Manchester City. Con i Citizens potrebbe essere messo in piedi infatti uno scambio con Oleksandr Zinchenko. Il calciatore non ha sempre il posto da titolare garantito, ma rappresenta un elemento affidabile nello scacchiere di Pep Guardiola. Si pensa a uno scambio proprio con McKennie, ma in tal senso le prospettive sembrano chiare. Il City non ha intenzione, infatti, di rinunciare al calciatore e Guardiola per ora è intenzionato a rifiutare lo scambio.