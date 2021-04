La Juventus continua a cercare rinforzi per l’attacco della prossima stagione: tre bomber possono arrivare da scambi da oltre 115 milioni

La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione, visto che quella che sta per volgere al termine va sicuramente calcolata come negativa. Infatti i bianconeri non sono riusciti a mantenere la supremazia in campionato, uscendo anche dalla Champions League prematuramente per mano del Porto. Così la società bianconera pianifica i colpi per la prossima sessione estiva di calciomercato, mettendo nel mirino tre bomber.

Infatti il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da definire, così come quello di Cristiano Ronaldo. Ma in ogni caso il reparto offensivo va migliorato con nuovi acquisti. Tre i nomi che il club juventino avrebbe messo nel mirino. Fondamentali saranno gli scambi dal valore di oltre 115 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, da Kean a Icardi fino a Milik: tris di attaccanti con gli scambi

Juventus già alle prese con i piani per la prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, gli obiettivi dei bianconeri per l’attacco sarebbero Mauro Icardi, Moise Kean e Arkadiusz Milik. I tre bomber avrebbero un valore di oltre 115 milioni di euro e potrebbero arrivare attraverso degli scambi.

Per Mauro Icardi, attaccante del PSG, si potrebbe pensare ad uno scambio con Paulo Dybala, attaccante sacrificabile dalla Juventus. Entrambi sarebbero valutati intorno ai 55 milioni di euro, ma ci sarebbero comunque da calcolare i 15 milioni da versare all’Inter per la clausola anti-Serie A. Per arrivare a Moise Kean, valutato circa 45 milioni di euro dall’Everton, proprietario del cartellino, potrebbe essere messo sul piatto lo scambio con uno tra Merih Demiral e Adrien Rabiot, entrambi valutati però intorno ai 30 milioni, ma che potrebbero interessare ai ‘Toffees’. Infine Arkadiusz Milik, valutato intorno ai 16-17 milioni di euro, con il riscatto da parte del Marsiglia che potrebbe avvenire per 12 milioni come da clausola nel contratto. Il polacco sarebbe l’unico ad essere acquistato direttamente, senza ricorrere agli scambi. Tutti e tre potrebbero arrivare in estate per formare un attacco stellare nella Juventus del futuro.