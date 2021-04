La SuperLega non ferma il calciomercato di Juventus e Inter, ma Sarri potrebbe fare uno sgambetto alle due squadre, e vuole un ritorno in A

A poco meno di due mesi e mezzo dall’inizio della finestra estiva di calciomercato, le voci su possibili trasferimenti si sentono forti e chiare. Tra stravolgimenti in panchina e giocatori che potrebbero lasciare la propria squadra, questa sessione si preannuncia davvero infuocata, anche perché, ora, i club potrebbero avere a disposizione un nuovo tesoretto da investire in colpi da urlo.

Le volontà della Juventus, per esempio, sono diverse da quelle dell’Inter, visto anche il differente andamento in campionato delle due, questo però non vuol dire che sul taccuino non siano finiti gli stessi nomi. La dirigenza bianconera e nerazzurra, però, devono stare attente a Sarri, che potrebbe rubare un terzino niente male.

Calciomercato Roma, con Sarri arriva anche Alonso | Juve e Inter beffate

L’arrivo sulla panchina della Roma di Maurizio Sarri, infatti, potrebbe sbaragliare la concorrenza di Juventus e Inter per Marcos Alonso. Il terzino, ex Fiorentina, dal 2016 in forza al Chelsea, potrebbe quindi tornare in Serie A già dalla prossima stagione e ritrovare l’allenatore con cui ha vinto l’Europa League nel 2019.

Il tecnico toscano, ex Juventus e Napoli, è uno dei candidati principali alla successione al trono di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, alla guida dei giallorossi dalla passata stagione, sta alternando alti (semifinale contro il Manchester United nell’Europa minore agguantata), e bassi (settimo posto in Serie A alle spalle della Lazio, che ha anche una partita in meno), e la sua panchina è sempre più scricchiolante. E quindi Sarri, appunto.

E Marcos Alonso. Lo spagnolo, classe 1990, un contratto con i Blues in scadenza nel 2023, è valutato intorno ai 13 milioni di euro. Quest’anno, il terzino sinistro non ha trovato abbastanza spazio nella squadra di Tuchel, per cui tornare nel ‘nostro’ campionato potrebbe essere l’occasione ideale per continuare a mettersi in mostra, e far vedere di che pasta è fatto. La partita, ovviamente, non è ancora chiusa, ma la Roma sembra aver superato le due dirette concorrenti.