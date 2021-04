Ritorno in Serie A, per vestire la maglia dell’Inter e addio alla Juventus per emigrare nel top club straniero. Ecco i dettagli del clamoroso scenario di calciomercato

Reduce da una buona stagione in quel di Parigi, negli ultimi giorni il nome di Alessandro Florenzi è tornato a rimbalzare nel panorama nazionale con l’indiscrezione di calciomercato che lo vede nel mirino dell’Inter di Conte. Ovvero del tecnico con cui nacque un grande feeling ai tempi in cui era commissario tecnico della Nazionale. Feeling che c’è ancora e che potrebbe davvero spingere il classe ’91 di nuovo in Italia, ma a Milano. Ricordiamo che il Paris Saint-Germain vanta un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro messo in dubbio dopo che qualche mese fa era stato dato per certo.

Sul futuro di Florenzi, o meglio sulla permanenza o meno all’ombra della Tour Eiffel, il tecnico dei parigini Pochettino ha risposto in politichese non dando alcune indicazioni sui suoi piani e su quelli del club dell’emiro: “Ciò che penso di lui è esattamente quello che penso degli altri miei giocatori: che sono i migliori per poter raggiungere gli obiettivi che io e il club ci siamo prefissati”, le parole dell’argentino prima della sfida col Saint-Etienne.

Calciomercato Inter, Florenzi da Conte ‘spinge’ Cuadrado al Psg: l’offerta alla Juventus

Riassumendo: il Psg potrebbe decidere di non riscattare Florenzi e lasciarlo all’Inter, la quale sarebbe comunque chiamata a trovare un accordo con la Roma. Accordo non impossibile dato che il 30enne non rientra nei piani del club giallorosso. Ma i transalpini con chi lo rimpiazzano? Rumors indicano la pista che porta dritto in casa della Juventus, nello specifico a Juan Cuadrado. In scadenza a giugno 2022, l’esterno colombiano sta disputando un’altra grande stagione e vorrebbe restare a Torino prolungando l’attuale contratto, tuttavia i problemi economici e l’età avanzata (33 anni a maggio) del numero 16 potrebbero spingere il club presieduto da Andrea Agnelli a non aprire alcuna trattativa. Di riflesso, quindi, spingere l’ex Fiorentina e Chelsea a Parigi. Curiosità: Cuadrado ha lo stesso agente di Florenzi… Il Ds Leonardo potrebbe offrire 6-7 milioni di euro oppure uno scambio, mentre al classe ’88 – che guadagna 5 milioni, quanto Florenzi adesso – un ingaggio triennale da 6 milioni di euro.