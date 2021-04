Secondo alcune voci il presidente della Juventus, Agnelli, avrebbe intenzione di rassegnare le dimissioni. Arriva però la smentita

La Juventus, insieme ad Inter e Milan, è tra le italiane che hanno preso parte al nuovo progetto della Superlega, comprensivo di ben 12 club ‘fissi’ (che sarebbero 15 se anche Dortmund, Psg e Bayern Monaco accettassero di farne parte). Un progetto che ha scombussolato il mondo del calcio e che ha provocato l’ira di Fifa e Uefa, che hanno minacciato l’esclusione dei club dalle competizioni europee. Il rischio, per le squadre coinvolte, è anche quello di non poter più prendere parte ai campionati nazionali (nel caso delle italiane alla Serie A) e, per i calciatori, di non far parte delle rispettive Nazionali ai prossimi Europei e Mondiali.

Dimissioni Agnelli, la Juventus smentisce

I dissidi emersi sono innumerevoli, non solo tra i club fondatori e le organizzazioni calcistiche internazionali, ma anche all’interno dei singoli club stessi. Alcune voci avrebbero voluto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sulla via delle dimissioni. Ma dallo stesso club bianconero arrivano smentite in tale direzione. Il numero uno della ‘vecchia signora’, dunque, non avrebbe intenzione di dimettersi e lasciare il proprio incarico.