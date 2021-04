Format, squadre, gironi e fase finale: la guida completa alla Superlega!

Nasce la Superlega. Dal nuovo format alle squadre partecipanti e allo svolgimento: la guida completa e tutto quello che c’è da sapere

La Superlega è realtà. Attraverso un comunicato congiunto, 12 top club europei (Juventus, Inter e Milan compresi) hanno annunciato la nascita della nuova lega europea. Un progetto che ha scatenato le dure reazioni di UEFA e FIFA, oltre che delle singole Federazioni nazionali. In attesa di ulteriori sviluppi, ecco la guida completa: format, squadre, gironi, fase finale, date, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova Superlega.

Superlega | Format, squadre, svolgimento: tutto quello che c’è da sapere

La nuova competizione europea sarà composta da 20 club, di cui 15 fondatori e 5 qualificati annualmente. Attualmente sono 12 i club fondatori: Juventus, Inter, Milan, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United e City, Barcellona, Real e Atletico Madrid. Il torneo avrà inizio ad agosto (nel comunicato ufficiale della Superlega si parla già di agosto 2021), con la suddivisione di due gironi da 10 squadre. Si disputeranno partite di andata e ritorno. Le prime tre classificate dei due gironi sono qualificate ai quarti di finale, con i due posti restanti che saranno invece contesi dalle quarte e quinte classificate attraverso i playoff. Gli 8 club qualificati si sfideranno in una fase finale ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno fino alla finale a gara secca.

I match si giocheranno a metà settimana e, come reso noto nel comunicato dei club, tutte le società rimarranno nei rispettivi campionati nazionali. Non sono inoltre previste retrocessioni: i 15 club fondatori saranno partecipanti “fissi” di ogni edizione. In attesa di ulteriori dettagli e sviluppi sulla situazione. La rivoluzione Superlega è appena iniziata.