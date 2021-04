Si chiude la prima assemblea della Lega Serie A dopo la nascita della Superlega: Urbano Cairo tuona contro Agnelli e Marotta

Continua la bufera per la nascita della Superlega, e sembra essere solo l’inizio di giorni di fuoco. La formazione di questa nuova competizione fondata dai 12 migliori club europei fa discutere tanto da far convocare dalla Lega Serie A una nuova assemblea. Infatti in queste ore circolano molte ipotesi sul destino di Juventus, Inter e Milan, società facenti parte proprio dei fondatori della competizione.

Al termine dell’assemblea di Lega il presidente del Torino, Urbano Cairo, è uscito agguerrito affermando ai microfoni dell’Ansa: “Questo è un attentato alla salute della Lega. Se Marotta fa una cosa del genere deve dimettersi dalla FIGC immediatamente e si deve vergognare. Tu che da amministratore delegato dell’Inter hai concepito insieme ad altri 11 club la nascita della Superlega, non puoi essere ancora un rappresentante della Serie A nella FIGC. Così attenti alla vita di un’associazione. Il progetto non andrà in porto ma loro devono dimettersi e vergognarsi. Lo stesso vale per Andrea Agnelli”. Poi continua con maggiori dettagli: “Il progetto sarebbe stato depositato il 10 gennaio, e in assemblea gli ho chiesto come ha potuto parlare di solidarietà quando sabato ha sabotato la trattativa coi fondi. È un tradimento da Giuda”.