Il Tottenham pensa al futuro dopo l’esonero di Mourinho e arriva la decisione a sorpresa su Maurizio Sarri: scelgono i giocatori

È una giornata movimentata nel mondo del calcio, che sta vivendo una vera e propria rivoluzione con l’introduzione ufficiale della Superlega. Per il Tottenham, presente tra i 12 club fondatori, arriva una doppia svolta nella mattinata di oggi. Oltre ad annunciare la partecipazione alla nuova competizione, la società ha comunicato anche l’esonero del tecnico Jose Mourinho.

Il club non è sicuramente soddisfatto del rendimento delle ultime settimane e in particolare l’allenatore portoghese ha pagato i soli due punti collezionati nelle ultime tre gare che hanno portato gli ‘Spurs’ al settimo posto. Pesante anche l’eliminazione in Europa League agli ottavi di finale contro la Dinamo Zagabria, dopo aver perso il vantaggio della gara di andata per 2-0.

Calciomercato, il Tottenham scarta Sarri: ‘colpa’ dei giocatori

Dopo lo scossone di questa mattina in casa Tottenham, la società ha iniziato a lavorare per programmare il futuro e sta pensando a un nuovo tecnico da cui ripartire. Oltre al nome di Massimiliano Allegri, è spuntato anche il nome di un altro italiano ancora libero, ovvero Maurizio Sarri che ha già vissuto un’esperienza in Premier League sulla panchina del Chelsea.

Questa ipotesi però potrebbe non andare in porto per delle motivazioni particolari. La squadra infatti non sembrerebbe essere entusiasta di avere Sarri sulla panchina. Il motivo è legato all’esonero della Juventus, che ha mandato via il tecnico italiano per un rapporto poco efficace con squadra e tifosi.

Sarri era visto male dai giocatori e per questo il Tottenham potrebbe non volere l’ex Napoli sulla propria panchina.