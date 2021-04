Manca soltanto l’ufficialità: il manager portoghese del Tottenham, José Mourinho, sarebbe stato licenziato dal club inglese

Una nuova bomba proveniente dalla Premier League. Come svelato dal tabloid “The Telegraph” José Mourinho sarebbe sul punto di essere esonerato dal Tottenham. Da pochi minuti è arrivato anche l’annuncio ufficiale: “Il Tottenham annunciato che Jose Mourinho insieme al suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro incarichi”. Dopo un inizio di stagione entusiasmante alla guida degli “Spurs”, è arrivato un declino rapido scendendo sempre più in classifica. Come si legge nel comunicato del Tottenham, la squadra sarà affidata Ryan Mason fino al termine della stagione. Chris Powell lavorerà anche con lui.

Al momento la compagine inglese si trova fuori dalla zona Europa: nelle ultime cinque uscite stagionali in Premier League ha collezionato soltanto una vittoria. In classifica si trova a quota 50 punti e, dopo la notizia della nascita della Superlega, ecco una nuova bomba di mercato proveniente dal campionato inglese.

Ora partirà nuovamente il toto-allenatore con la possibilità di vedere all’opera anche un allenatore italiano: su tutti Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, vogliosi di tornare a lavorare dopo tanti mesi lontani dal terreno di gioco. Una novità assoluta con il nome del sostituto che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. In attesa dell’ufficialità, ancora un’esperienza non troppo esaltante per Mourinho, alle prese con un altro esonero in carriera.