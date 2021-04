Il Real Madrid, favorito dalla nascita della Superlega, si prepara al super colpo di calciomercato

La Superlega è l’argomento centrale che ha dato una svolta epocale al calcio nelle ultime ore. La creazione di una lega chiusa ha portato tutto il mondo calcistico a dividersi tra i favorevoli e i contrari, ma di sicuro questo passaggio rappresenta una rivoluzione netta per il calcio e per i club. Uno dei fautori di questo nuovo movimento è Florentino Perez che, insieme ad altri presidenti, ha favorito la nascita della Superlega.

Calciomercato Real Madrid, la Superlega favorisce l’acquisto di Mbappé

Secondo i dati raccolti da ‘calciomercato.it’ la nascita della Supelega che, attualmente esclude Psg e Bayern Monaco, porterà, con tutta probabilità, al trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid. Si prospetta la chiusura della trattativa nei prossimi mesi, alla luce del fatto che il francese non rinnoverà il suo contratto con il club parigino, promuovendosi, di fatto, al club spagnolo. Il Real Madrid, forte del guadagno che arriverà dalla Superlega per finanziare gli investimenti dei club fondatori, potrà, quindi, sostenere i costi dell’operazione.

La Superlega garantirà una somma di ben oltre i 230 milioni di euro per tutti e 12 i club fondatori, tra cui Juventus, Inter e Milan. Una somma stratosferica che consentirà di sostenere i costi delle infrastrutture per bilanciare l’impatto della pandemia, ma anche per investire sul mercato. Il Real Madrid di Florentino Perez avvierà un piano per ritornare agli anni dei ‘galacticos’ e Mbappé sembra essere il primo colpo in canna del presidente dei blancos che si sta preparando ad una rivoluzione.