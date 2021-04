Calciomercato Juventus, Varane addio | La Premier in pole

Raphael Varane pare abbia preso la decisione sul suo futuro: la Juventus resta molto interessata al giocatore

La notizia della Superlega ha sconvolto il mondo del calcio, ma i top club oltre alle ‘questioni politiche’ pensano anche al calciomercato. La Juventus, per esempio, vuole aggiungere dei top player alla rosa di Andrea Pirlo per affermarsi di nuovo in campionato, e far bene nella nuova competizione. La concorrenza è spietata, soprattutto se si parla di calciatori in uscita dal Real Madrid. In particolare, si parla dell’addio di Raphael Varane nella prossima estate.

Juventus, anche il Chelsea vuole Varane

Il quotidiano spagnolo ‘AS‘ ha confermato la volontà di Raphael Varane di lasciare il Real Madrid. Il difensore centrale francese chiederà probabilmente la cessione nel prossimo mercato, desideroso di provare un altro campionato dopo tante stagioni giocate coi Blancos. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma essendo uno dei migliori centrali al mondo, il Real chiederà almeno 70 milioni di euro per lasciarlo andare. La squadra in pole, al momento, è il Chelsea: Tuchel vuole rinforzare la difesa e la sa priorità è Varane. D’altra parte, la Juventus resta a osservare la situazione, essendo una delle squadre interessate al giocatore.