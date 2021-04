La Juventus tiene un occhio sul mercato e l’ultima suggestione arriva dalla Premier: un campione pronto a salutare il Tottenham dopo l’esonero di Mourinho

Il calciomercato entra nel vivo e per le società di calcio è tempo di pianificare le mosse per la prossima stagione. Le risorse non abbondano, ma le occasioni di impostare trattative non mancano. Tra le protagoniste estive è lecito aspettarsi anche la Juventus, con la dirigenza pronta a rinnovare la rosa a prescindere dall’esito del campionato in corso.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier

La Juventus proverà a rinforzarsi in ogni reparto con innesti mirati e dall’esito assicurato. Tra i reparti da rinforzare c’è anche il centrocampo e i bianconeri sono alla ricerca di un giocatore che possa ricoprire tutti i ruoli della mediana e che abbia il gol nel sangue. L’ultima suggestione in tal senso arriva dalla Premier, con un giocatore pronto a dire addio al suo attuale club.

Il riferimento è a Giovani Lo Celso, centrocampista classe 1996 di proprietà del Tottenham. L’argentino ha un contratto con il club sino al 2025, ma l’esonero del tecnico Mourinho ha aperto nuovi scenari. Il giocatore – impiegato in 23 occasioni in stagione – vuole cambiare squadra senza più il portoghese alla guida degli Spurs.

Calciomercato Juventus, addio al Tottenham

La Juventus è pronta a portarlo in Italia, ma la trattativa è tutta da impostare. Il Tottenham chiede almeno 20 milioni per liberarlo ed il giocatore percepisce uno stipendio di circa 4 milioni a stagione. Mister Pirlo apprezzerebbe il profilo: duttile, arruolabile in più ruoli e con il vizio dell’assist.

Da capire anche l’intenzione di Lo Celso, pronto a lasciare il Tottenham, ma forse non la Premier League. Il suo profilo è attenzionato da diversi club e in estate potrebbe anche aprirsi un’asta per lui. La Juventus resta vigile, pronta a cogliere al balzo un’occasione importante.