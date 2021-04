Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe essere in bilico, se arrivasse una super offerta il portoghese potrebbe lasciare Torino così da poter partire il prossimo anno con una rivoluzione in rosa

In campo ieri contro l’Atalanta, a Bergamo, Cristiano Ronaldo non c’era e la Juventus ha perso. Le due cose non vanno di pari passo, anzi. Anche con il fenomeno portoghese, i bianconeri guidati da Andrea Pirlo non hanno sempre portato i tre punti a casa. Non è però per questo che si parla di lui in tema di calciomercato, ma perché con la sua vendita si potrebbe finanziare una rivoluzione a Torino, per far tornare a splendere la Vecchia Signora come da sempre ci ha abituato.

Calciomercato Juventus, Collovati: “Ronaldo via per ricostruire la squadra”

E l’idea di Cristiano Ronaldo come uomo da cui ripartire arriva anche da Fulvio Collovati. L’ex difensore di Milan e Inter, campione del mondo 1982 con la maglia azzurra, ha parlato ieri in diretta alla ‘Domenica Sportiva’, spiegando i motivi per cui un addio del portoghese potrebbe far bene alla Juventus: “Se arriva lo sceicco di turno, il PSG o il City ad esempio, e ti offrono 30-40 milioni, la Juve lo darebbe subito via e investirebbe quella somma sul mercato per rinforzare la rosa“.

Ma non solo. L’opinionista ha anche spiegato che la rivoluzione di cui tanto si parla dalle parti di Torino è davvero necessaria, soprattutto a centrocampo, uno dei reparti in cui la squadra allenata da mister Andrea Pirlo sembra avere i problemi maggiori, anche se una stoccata, Collovati, non l’ha risparmiata neanche al compagno di reparto del cinque volte Pallone d’oro, lo spagnolo Alvaro Morata: “La Juventus è una squadra da rifondare: Morata non è da Juve, così come tutto il centrocampo“, ha concluso.

Tra i probabili con l’Uefa per via della neonata SuperLega, di cui il numero bianconero sarebbe il vicepresidente, e il sorpasso dell’Atalanta in campionato, la Juventus non sta vivendo la sua annata migliore. L’auspicio, quindi, è che le cose si sistemino con un cambiamento radicale nelle gerarchie e negli uomini da impiegare sul rettangolo verde.