La Juventus inizia a pensare alle mosse da attuare in caso di Superlega: c’è la decisione riguardo Andrea Pirlo

Sono ore davvero delicate nel mondo del calcio, vista la nascita ufficiale della Superlega e la conseguente battaglia di UEFA e FIFA. Lo sport più seguito al mondo sta per cambiare in maniera definitiva con l’inizio di una nuova competizione che andrà probabilmente a superare la Champions League per importanza, ricavi e non solo.

Saranno soltanto quindici i club che avranno garantita la loro presenza fissa nella Superlega e a questi si aggiungeranno cinque squadre ogni anno. Per le squadre con partecipazione fissa chiaramente potranno cambiare i piani per il futuro visto che bisognerà essere sempre più competitivi per fare bene.

Calciomercato Juventus, addio Pirlo in caso di Superlega: “Non ha possibilità di restare”

Qualora la Superlega dovesse iniziare già nella prossima stagione, infatti, potrebbero arrivare da subito novità importanti in casa Juventus. I bianconeri potrebbero decidere di non optare per Andrea Pirlo come allenatore per fiondarsi su nuovi elementi con più esperienza.

A parlare della possibile decisione dei bianconeri è il giornalista Nicola Gallo ai microfoni di ‘Top Calcio 24: “Se la Superlega va subito in porto, ad iniziare dalla prossima stagione, Pirlo non ha la possibilità di restare in panchina. Ci vuole un allenatore di ben altro spessore”. Per la panchina dunque potrebbero esserci quattro nomi in particolare: Zidane, Allegri, Spalletti e Mancini.