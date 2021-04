Non ha convinto Alvaro Morata dal suo ritorno in casa Juventus: arriva anche un duro attacco da parte del famoso ex bomber Pruzzo

Nuova sconfitta per la Juventus in Serie A. Si tratta del quinto scivolone in campionato, dopo quelli nell’ordine contro Fiorentina, Inter, Napoli, e Benevento. Questa volta la sentenza è arrivata per mano dell’Atalanta, che ha abbattuto i bianconeri grazie ad un gol nel finale di Ruslan Malinovskyi. La situazione, quindi, si complica ulteriormente in ottica qualificazione Champions League. Gli uomini di Pirlo sono scesi nuovamente in quarta posizione in classifica a quota 62 punti dopo 31 giornate. Il quinto posto dista momentaneamente solo 2 punti, ma c’è da tenere conto anche del recupero della Lazio, in sesta posizione. I biancocelesti possiedono un bottino di 58 punti, ma possono arrivare a 61 portandosi a -1 dalla ‘Vecchia Signora’. La società piemontese, quindi, riflette in sede di calciomercato anche per quanto riguarda le uscite.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio e ritorno clamoroso | L’ombra della Juventus

Calciomercato Juventus, duro attacco a Morata: “Rispedire al mittente”

Sono tanti i giocatori che hanno deluso le aspettative molto elevate della società. Da Arthur allo stesso Cristiano Ronaldo, il futuro di molti elementi è sempre più incerto. In particolare, tra le pedine più in bilico in vista della prossima stagione c’è senza dubbio Alvaro Morata. Lo spagnolo non ha mai pienamente convinto dal suo ritorno dall’Atletico Madrid.

Il centravanti è in prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro per la prossima estate. Cifra importante, che aumenta i dubbi e le perplessità bianconeri. Arriva, nel frattempo, anche un duro attacco alla punta da parte dell’ex bomber Roberto Pruzzo. Ecco il suo intervento ai microfoni di ‘Radio Radio’: “La Juventus deve pensare bene se riscattare Morata o meno, non la prende mai. Deve rispedirlo al mittente, a meno che non glielo regalino proprio“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, la bomba dalla Premier | Mourinho esonerato!

Non ha dubbi Pruzzo, che non vede di buon occhio la permanenza del 28enne a Torino. Morata ha accumulato, fino ad ora, 38 presenze condite da 17 gol e 12 assist tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Numeri senza dubbio esigui, che costringono i piemontesi a riflettere seriamente in prospettiva. Vedremo, eventualmente, su chi deciderà di puntare la Juventus per il sostituto.