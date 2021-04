Il PSG potrebbe soffiare uno degli obiettivi in comune per la prossima sessione di calciomercato di Inter e Juventus: nuovi contatti

Il calciomercato per Juventus e Inter sarà fondamentale per la prossima stagione. Certo i due club hanno finalità diverse nella prossima stagione. I nerazzurri puntano soprattutto ad essere competitivi in Champions League, dove in questa stagione il rendimento è stato certamente negativo. Mentre per i bianconeri oltre all’Europa bisogna pensare anche alla Serie A, per riprendere quell’egemonia interrotta proprio dalla squadra di Conte. Entrambi i club però sembrerebbero aver messo gli occhi sullo stesso obiettivo in Serie A.

Questo però con le sue giocate avrebbe attirato l’interesse di diversi club europei anche, tra cui il PSG. Proprio i francesi potrebbero soffiare l’obiettivo alle due italiane accontentando le richieste del club proprietario. Continuano i contatti.

Calciomercato Juventus e Inter, De Paul si allontana: nuovi contatti col PSG

Obiettivo comune nel prossimo calciomercato estivo per Juventus e Inter. Il mirino di entrambi i club infatti sarebbe puntato da tempo su Rodrigo De Paul, calciatore di proprietà dell’Udinese. L’argentino in questa stagione ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 8 gol e 7 assist. Non solo i numeri però ad attirare l’attenzione di diversi club, ma anche le prestazioni messe in campo.

Infatti sulle sue tracce non ci sarebbero solamente Juventus e Inter, ma anche il PSG. Il direttore sportivo dei francesi Leonardo infatti osserva con interesse il profilo di De Paul, con il club parigino pronto a soddisfare le richieste della società friulana, che chiede 40 milioni per il proprio talento. Inoltre nelle ultime settimane sembrerebbero esserci stati nuovi contatti per l’acquisto del dieci dell’Udinese. Così Juventus e Inter rischiano la beffa da Parigi per il talento argentino.