La Juventus si avvicina allo scambio con il Chelsea e mette fuori gioco l’Inter

La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro per ringiovanire il reparto vista anche l’età ormai avanzata di Alex Sandro. Da diverso tempo ormai la società bianconera ha messo nel mirino Emerson Palmieri che rispecchia le caratteristiche del terzino sinistro tecnico e veloce che può colmare delle lacune in quel reparto. Il brasiliano, naturalizzato italiano, classe ’94 sembra essere vicino a lasciare il Chelsea dopo 3 stagioni in Premier League.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico | La decisione in caso di Superlega

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Varane | Decisione presa!

I tre anni passati alla Roma gli hanno permesso di adattarsi al campionato italiano e questo rappresenta un ulteriore fattore che spingerebbe la Juventus a puntare su di lui, oltre alla sua esperienza in campo internazionale. Da tempo anche l’Inter è in cerca di un terzino sinistro ed Emerson è nella lista di Beppe Marotta. I nerazzurri, però, sembrano essere in svantaggio rispetto alla ‘Vecchia Signora’ che ha una carta per convincere i Blues.

Calciomercato Juventus, scambio Alex Sandro-Emerson Palmieri | Inter fuori dai giochi

La Juventus, infatti, ha in mente di portare a termine uno scambio con il Chelsea sacrificando Alex Sandro che lascerebbe spazio al brasiliano ex Palermo. In Spagna arrivano conferme e nelle ultime ore arrivano anche dall’Inghilterra. I giornali e i siti inglesi sostengono che lo scambio tra i due club potrebbe concretamente andare in porto a fine stagione. Gli ingaggi dei due calciatori sono pressoché identici, circa 5 milioni Alex Sandro e 4,5 Emerson. La valutazione di entrambi i club è la stessa, 18 milioni di euro circa, infatti si tratterebbe di uno scambio alla pari in termini economici. La conferma escluderebbe definitivamente l’Inter dalla corsa ad Emerson Palmieri, costringendo la squadra di Conte a puntare su un profilo diverso.