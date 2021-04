In attesa di chiudere la stagione che con ogni probabilità regalerà lo scudetto all’Inter di Conte, la dirigenza nerazzurra deve fare i conti con il bilancio e due possibili obiettivi per l’estate: i dettagli

Il pari contro il Napoli rallenta in maniera quasi impercettibile la corsa dell’Inter di Antonio Conte verso lo scudetto. Dal campo al futuro, passando per il prossimo calciomercato estivo, la società meneghina può vedere un importante cambiamento nella dirigenza nerazzurra: Beppe Marotta e l’Inter, l’addio è possibile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scudetto e addio | “Lo vogliono in Premier”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scoppia il caso al Barcellona | Offerto lo scambio all’Inter

Calciomercato Inter, Marotta in bilico: ritorno possibile

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di “Domenica Sportiva” ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter. A partire dalla dirigenza e l’incertezza sulla permanenza di Beppe Marotta in nerazzurro. “L’incertezza societaria all’Inter potrebbe generare il possibile addio di Marotta“, ha detto Venerato che ha poi lanciato la ‘bomba’ di mercato. “John Elkann resta un suo convinto estimatore: ancora Juve nel suo destino?“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il dirigente dell’Inter potrebbe dunque dire addio a giugno, dando il via ad un inatteso ritorno alla Juventus. “Marotta e Ausilio devono garantire 60 milioni di cessioni entro fine giugno per evitare problemi con la Uefa”, ha dichiarato Venerato che ha poi concluso facendo chiarezza su due obiettivi di mercato della società milanese: “Muriel e Florenzi non sono semplici spifferi, ma se ne riparlerà dopo giugno”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Bastoni dalla Premier | C’è l’offerta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppia cessione | Scambio due per uno con il Napoli

Il futuro dell’Inter potrebbe dunque vedere diversi cambiamenti a livello dirigenziale e non solo. Muriel e Florenzi, accostato anche alla Juventus, tra gli obiettivi nerazzurri per giugno, quando Marotta potrebbe salutare e dare il via al clamoroso ritorno alla Juventus.