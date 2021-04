Calciomercato Inter, Maksimovic a zero | Concorrenza in Premier League

L’Inter vorrebbe mettere la mani su Nikola Maksimovic a parametro zero, ma c’è la concorrenza dei club inglesi

Ieri allo Stadio Diego Armando Maradona si è disputata la partita tra Napoli e Inter, terminata 1-1. Un punto importante per i nerazzurri, che viaggiano spediti verso la vittoria dello scudetto. La difesa a tre di Antonio Conte ha però bisogno di rinforzi per i prossimi anni, una valida alternativa ai tre titolari. Uno dei giocatori sotto osservazione è Nikola Maksimovic, difensore proprio dei partenopei che non rinnoverà il proprio contratto. Il serbo con la maglia del Torino ha giocato per parecchie stagioni sulla destra nella retroguardia a tre.

Inter, anche la Premier su Maksimovic

Maksimovic lascerà il Napoli alla fine di questa stagione a parametro zero, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. L’Inter sta valutando il suo ingaggio, anche perché si tratta di un’occasione importante da sfruttare gratis. Ma Marotta non è il solo a voler mettere le mani sul giocatore. Anche la Premier League è interessata, come per esempio i due club di Manchester, United e City, tra l’altro in buoni rapporti con l’agente Fali Ramadani. Il club nerazzurro dovrà prendere in fretta una decisione, anche perché il tempo stringe.