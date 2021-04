L’Inter monitora sempre attentamente il futuro dell’attaccante argentino Lautaro Martinez: possibile scambio con beffa alla Juve

L’Inter vuole ipotecare lo Scudetto tornando a trionfare in Italia dopo tanti anni di purgatorio. Così la compagine nerazzurra ha iniziato un nuovo progetto interessante sotto la gestione Conte, ma il merito va anche rintracciato nel super lavoro di Beppe Marotta. Inoltre, il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico con la possibilità di vederlo anche altrove. Già in estate è stato vicinissimo alla cessione, ma lo stesso centravanti argentino ha voluto continuare il suo percorso di crescita in maglia nerazzura.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: colpo Griezmann

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Barcellona sarebbe sempre molto attento alle prestazioni di Lautaro per cercare di formare così una coppia da urlo insieme al suo connazionale Lionel Messi. La “Pulce” è tornato a brillare dopo il ritorno di Laporta e così in estate ci sarebbe una vera e propria rivoluzione della rosa bluagrana.

Sul punto di dire addio ci sarebbe il talentuoso giocatore francese, Antoine Griezmann, che ha vissuto la sua avventura a Barcellona tra alti e bassi. Così l’idea suggestiva sarebbe quella di uno scambio con la possibile beffa alla Juventus, sempre sulle sue tracce. L’ex Atletico Madrid non si è trovato a suo agio con Messi, che avrebbe dato anche il suo ok alla cessione.

Un’idea da urlo per accontentare tutte le parti coinvolte in vista della prossima stagione. Al momento l’Inter è molto concentrata per essere al top in Europa con la nascita anche della Superlega. Lautaro Martinez potrebbe anche dire addio in estate per essere sempre più al centro del calcio a livello internazionale. In coppia con Messi sarebbe davvero entusiasmante con un progetto avvincente per il prosieguo della sua carriera.