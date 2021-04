L’Inter si ferma a Napoli. Allo Stadio Maradona finisce in perfetta parità il big-match con la sfida che è terminata in perfetta parità: prima l’errore di Handanovic che ha regalato il gol del vantaggio agli azzurri; poi ci ha pensato Eriksen a ristabilire la parità. Dopo undici vittorie consecutive l’attuale capolista della Serie A è riuscita sempre a collezionare un punto d’oro in ottica Scudetto. Buon pareggio anche per gli uomini di Gattuso che si sono avvicinati nuovamente alla Juventus, sconfitta oggi a Bergamo.

Napoli-Inter 1-1, il tabellino del match

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (90′ Bakayoko), Demme; Politano (90′ Hysaj), Zielinski, Insigne; Osimhen (73′ Mertens). A disposizione: Contini, Zedadka, Bakayoko, Elmas, Mertens, Maksimovic, Hysaj, Rrhamani,Petagna, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (84′ Gagliardini), Darmian (68′ Perisic); Lukaku, Lautaro (74′ Sanchez). A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, sanchez, Vecino, Sensi, Ranocchia, Perisic, Young, D’Ambrosio, Pinamonti. All. Conte

Reti: 36′ aut. Handanovic, 55′ Eriksen (I)

Ammoniti: Koulibaly (N), Darmian (I), Demme (N), Politano (N), Mertens (N)

LA CLASSIFICA

Inter 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio 58*, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Genoa 32, Spezia 32, Torino 30*, Fiorentina 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15