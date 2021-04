Juventus KO contro l'Atalanta | "Allarme rosso per Pirlo"

La Juventus ha subito una brutta sconfitta nel finale per 1-0 contro l’Atalanta. I bianconeri di Pirlo ora non vivono una situazione facile di classifica: il giornalista fa il punto della situazione

La Juventus ha visto interrompersi la nuova scia positiva che stava riuscendo a avere in campionato. I bianconeri, infatti, hanno subito un brutto stop in trasferta. Proprio nel big match contro l’Atalanta, con Cristiano Ronaldo assente, la Vecchia Signora ha perso per 1-0.

La situazione ora è preoccupante nell’ottica della qualificazione in Champions League. Paolo Ziliani, giornalista del ‘Fatto Quotidiano’, ha fatto il punto della situazione: “In attesa di Napoli-Inter, la novità è che il colpo dell’Atalanta cambia volto alla classifica: la Juventus adesso è quarta se la Lazio, lanciatissima, dovesse vincere il recupero andrebbe a -1 dai bianconeri (come il Napoli se batterà l’Inter). Per Pirlo ora è allarme rosso“.