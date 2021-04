La Juventus non smette di pensare a Gianluigi Donnarumma per il prossimo calciomercato estivo: idea shock dei bianconeri e ‘regalo’ a sorpresa

Continua a tenere banco in casa Milan l’enorme incertezza sul futuro in rossonero di Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano, in scadenza il 30 giugno 2021 con il ‘Diavolo’, è da tempo una delle priorità per il calciomercato estivo della Juventus. Fabio Paratici rimane alla finestra per Gigio, con una possibile offerta a sorpresa che può spiazzare il dt rossonero Paolo Maldini: i dettagli.

Calciomercato, Donnarumma alla Juventus: ‘regalo’ al Milan

Salutare Wojciech Szczesny per far spazio a Donnarumma. È questo il ‘piano’ bianconero per provare a puntare sull’estremo difensore classe 1999 che salvo clamorose sorprese si libererà gratis a giugno. L’addio del polacco, inoltre, avverebbe a titolo gratuito nonostante la lunga scadenza con la ‘Vecchia Signora’ fissata al prossimo 30 giugno 2024. Il Milan potrebbe dunque accogliere gratis Szczesny, dedicandosi solo a pagare l’ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione.

Un ‘regalo’ da parte della Juventus che avrebbe quindi campo libero per Donnarumma, arrivando ad accontentare la maxi richiesta di ingaggio di 10-12 milioni di euro netti a stagione avanzata dal procuratore Mino Raiola nelle scorse settimane. In questo modo, con la partenza di Szczesny, la Juventus alleggerirebbe il monte ingaggi di quasi 20 milioni netti fino al 2024, salutando il polacco, proponendolo al Milan a titolo gratuito e accogliendo Donnarumma a partire dal prossimo luglio.

Situazione dunque in divenire, con l’asse Torino-Milano che potrebbe diventare rovente già nelle prossime settimane: Donnarumma può finire Torino, Szczesny la pista a sorpresa per la porta del Milan di Stefano pioli. Per il 30enne nazionale polacco, 32 apparizioni stagionali con la Juventus, con 8 cleen sheet.