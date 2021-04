Il direttore sportivo del Milan Massara ha parlato della situazione calciomercato: le novità su Ibrahimovic e gli altri rinnovi

Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e continua a pensare alle mosse da attuare nella prossima estate per cercare un ulteriore salto di qualità. I rossoneri stanno facendo bene in questa annata e possono sicuramente raggiungere la qualificazione in Champions League che manca da ormai troppi anni.

La compagine allenata da Stefano Pioli aveva sognato anche lo scudetto ma da metà gennaio in poi è arrivato un calo che comunque non allontana il ‘Diavolo’ dall’obiettivo primario, ovvero quello di arrivare in una delle prime quattro posizioni in Serie A per programmare con più serenità il futuro.

Calciomercato Milan, Massara allo scoperto sui rinnovi

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ prima dell’incontro con il Genoa e ha fatto il punto sul calciomercato e sui rinnovi. Ecco le sue parole: “Per Ibrahimovic siamo fiduciosi di poter definire in via imminente con lui. Invece per gli altri non ci sono novità, ma anche lì siamo sereni. La società ha fatto la sua parte e confidiamo che gli sforzi fatti possano portare al buon esito degli accordi”.

Mandzukic e la rinuncia allo stipendio di marzo: “È sicuramente un gesto raro di un calciatore che ha dimostrato valori etici e professionali di livello. Lui è molto rammaricato che non ha potuto dare il suo contributo in campo. Nelle ultime otto partite avrà l’opportunità di farlo”.

Su Scamacca: “Il Milan ha già attaccanti forti. Sono tanti i giocatori che ambiscono a crescere di fianco a Ibra. Scamacca è un ottimo giocatore, ma credo che il suo percorso sia tutto da scrivere”.