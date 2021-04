Il Milan cerca il colpo per l’attacco e mette nel mirino il bomber di Serie A: si tenta l’affare a parametro zero già in estate

È una stagione particolare quella vissuta dal Milan, che era partita nel migliore dei modi ed è calata nelle ultime settimane abbandona in maniera probabilmente definitiva la vetta della classifica. I rossoneri avevano dominato in Serie A fino a fine gennaio, ma da quel momento in poi l’Inter ha preso il volo e ora ha collezionato ben undici punti di vantaggio.

La compagine allenata da Stefano Pioli però può comunque ritenersi soddisfatta fin qui visto che l’obiettivo principale, ovvero l’accesso alla prossima Champions League, è ancora tra le proprie mani. Al momento i rossoneri sono in seconda posizione e hanno un vantaggio di quattro punti sul Napoli quinto, tutto può ancora succedere ma il Milan ha un vantaggio importante. La società per questo lavora con più fiducia con uno sguardo al futuro e inizia a pianificare i colpi importanti.

Calciomercato Milan, idea Dzeko a zero per l’attacco

La dirigenza rossonera ha già in mente dei nuovi colpi importanti per il futuro e uno di questi potrebbe arrivare dalla Serie A. Il Milan infatti potrebbe mettere nel mirino Edin Dzeko, soprattutto considerando il fatto che il bosniaco potrebbe partire in maniera gratuita già nella prossima estate, così come riportato dal Corriere della Sera.

Le ultime voci infatti parlano di un addio a zero da parte di Dzeko tramite risoluzione del contratto, in quanto alla Roma sarebbe sufficiente liberarsi dei 7.5 milioni di euro di ingaggio che deve pagare fino a giugno 2022. I rossoneri osservano la situazione e sono pronti a intervenire per il colpo gratis.

In questa annata Edin Dzeko ha collezionato 30 presenze tra la Serie A e le varie coppe e ha siglato undici reti fino a questo momento.