La Juventus continua a stilare la lista dei possibili obiettivi per la prossima stagione: ma il Chelsea anticipa sul difensore osservato

La Juventus è pronta alla volata finale di stagione, dove la conquista della Coppa Italia e della qualificazione alla prossima Champions League sono gli obiettivi principali. A fine stagione invece sarà fondamentale la sessione estiva di calciomercato, dove i bianconeri potrebbero effettuare una vera e propria rivoluzione nella rosa. Così Fabio Paratici insieme alla società juventina sono già al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere i giocatori su cui puntare per tornare competitivi in campionato e in Champions League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, CR7 libera il doppio colpo | “Sogno il ritorno”

Tra i profili osservati c’è anche quello di un difensore del Real Madrid che si avvicina alla scadenza del proprio contratto. Ma a beffare i bianconeri potrebbe essere il Chelsea di Thomas Tuchel, pronto ad anticipare la concorrenza e acquistare il centrale di difesa.

Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo Varane: assalto del Chelsea

La rivoluzione in casa Juventus è già partita. Infatti Paratici insieme alla società juventina sono già al lavoro per pianificare i colpi per la prossima stagione. Tra i giocatori nel mirino c’è Raphael Varane, difensore del Real Madrid classe 1993, pilastro della retroguardia di Zidane.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, duello con l’Inter | Quattro giocatori offerti

In questa stagione il francese ha collezionato 36 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno anche due gol. Un giocatore certamente importante per i ‘Blancos’, ma che si avvicina alla scadenza di contratto. Infatti il suo contratto scadrà a giugno 2022, ma al momento di rinnovo ancora non si sarebbe parlato con la società spagnola. La Juventus dunque vorrebbe approfittare proprio della situazione contrattuale per mettere a segno l’acquisto del difensore, ma a mettere i bastoni tra le ruote è il Chelsea. Infatti, secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘Bild’, Thomas Tuchel apprezzerebbe molto Raphael Varane e il francese si sposerebbe bene con il sistema di gioco del tecnico dei ‘Blues’. Così proprio il Chelsea sembrerebbe fare sul serio per il difensore, tentando l’assalto a giugno e beffando in questo modo la Juventus.