Duello tra Inter e Juventus per l’argentino: i bianconeri potrebbero proporre addirittura quattro giocatori

La Juventus si prepara ad una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. L’arrivo di Pirlo ha segnato un nuovo ciclo nella storia recente del club e probabilmente quest’anno non arriverà la vittoria del decimo scudetto consecutivo. La società è già pronta a ripartire e a rifondare la rosa. Gran parte del mercato bianconero dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo che a fine stagione potrebbe decidere di lasciare Torino per tornare, forse, al Manchester United e spianare la strada per l’arrivo di Icardi o Kean.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, scambio tra bomber | Juventus beffata

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus su Donnarumma e Romagnoli | Il Milan vuole il big

Sdoganandosi di un ingaggio così pensante come quello di CR7, la Juventus potrebbe progettare una vera e propria rivoluzione con un budget considerevole. Uno dei tanti obiettivi della società è Rodrigo De Paul. Il trequartista argentino sta trascinando l’Udinese alla salvezza con i suoi 8 gol e 6 assist e con una leadership da grande giocatore. Anche l’Inter è in forte pressing sul 10 ex Racing e Valencia e spera di portarlo a San Siro il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, 4 giocatori in ballo per De Paul

Il duello tra Juventus e Inter per De Paul sembra alle porte: i bianconeri potrebbero aumentare il proprio budget dalla cessione di Paulo Dybala che è uno dei principali indiziati a lasciare Torino. La ‘Vecchia Signora’ è pronta a inserire ben quattro giocatori nell’affare De Paul: si tratta di Perin, Rugani, De Sciglio e Pjaca che attualmente militano in prestito rispettivamente nel Cagliari, nel Genoa, nel Lione. Il valore attuale del cartellino di De Paul è di circa 40 milioni di euro e l’inserimento di questi quattro giocatori azzererebbe il costo dell’operazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, CR7 libera il doppio colpo | Sogno il ritorno

L’Udinese potrebbe puntare forte su Perin come vice Musso che sembra destinato ad una big di Serie A e provare a credere in Marko Pjaca, che sta mostrando buone qualità in questa annata in rossoblù, per ricoprire il ruolo di Rodrigo De Paul. In quel caso la Juventus dovrebbe aggiungere una parte cash per colmare la distanza. I bianconeri hanno messo gli occhi sull’argentino e si preparano alla mossa decisiva per contrastare il forte interesse dell’Inter di Conte.