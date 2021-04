Dembele può lasciare il Barcellona a breve: i blaugrana potrebbero offrirlo in Serie A a Juventus, Inter e non solo in sede di calciomercato

L’Inter è sempre più vicina al trionfo dello scudetto. I nerazzurri hanno sempre vinto dall’inizio del girone di ritorno, portando a casa ben undici successi consecutivi. Hanno conquistato i 3 punti anche in numerosi big match in questa stagione, in particolare contro i cugini del Milan secondi e gli eterni rivali della Juventus. I bianconeri, dal canto loro, stanno vivendo un momento assolutamente critico. Dopo l’ennesimo scivolone in Champions League ed il principale titolo nazionale ormai sfumato quasi del tutto, rimane solo la Coppa Italia come possibile trofeo. Troppo poco, considerando le aspettative molto elevate della società. Nel frattempo, arrivano novità importanti sul fronte calciomercato. Lombardi e piemontesi continuano a monitorare la situazione legata al futuro di Ousmane Dembele. Occhio alla possibile opportunità in vista della prossima annata: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Dembele: sfida a Inter e non solo

Juventus e Inter riflettono sul futuro per quanto riguarda la propria rosa. Il gruppo dei nerazzurri è ben solido, ma mancano alcuni piccoli tasselli come la presenza di un vero e proprio vice-Lukaku. Per i bianconeri, invece, il discorso è senz’altro più complicato. Diversi giocatori, infatti, potrebbero fare le valigie in estate, a causa di non poche prestazioni deludenti e numerosi obiettivi falliti.

Si continua a tenere d’occhio il futuro di Dembele – attaccante in forza al Barcellona – sul fronte innesti. In particolare, ieri il francese è stato protagonista di una curiosa scenetta dopo il largo successo dei blaugrana in finale di Coppa del Re. Ha provato ad aggiungersi nella foto di gruppo riservata ai calciatori della Masia, famoso centro giovanile del club spagnolo. Ma alcuni protagonisti dello scatto, come Busquets e Sergi Roberto, non hanno reagito bene. Piqué, tra le risate generali, avrebbe anche urlato all’esterno: “Fuori di qui con tutto quello che ci costi!“.

Ulteriore dimostrazione di come il clima sia abbastanza teso attorno al 23enne ex Borussia Dortmund. Il suo contratto è ancora in scadenza a giugno 2022, con uno stipendio da 6,5 milioni di euro circa. Il Barça, dalla sua, non sembra intenzionato a prolungare il rapporto in corso e potrebbe offrirlo in estate a Juventus, Inter e Napoli. La richiesta per il cartellino sarebbe comunque elevata, intorno ai 50 milioni. Situazione Dembele, quindi, che si fa sempre più intricata, con la Serie A sullo sfondo.