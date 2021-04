La Juventus inizia a pensare al futuro ma l’ex bianconero sconsiglia il colpo estivo. Spunta un nuovo nome per la fascia

È un’annata complicata quella vissuta fino a questo momento dalla Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi e a un mese dalla chiusura della stagione deve provare a rialzarsi in maniera definitiva per evitare ulteriori fallimenti. I bianconeri sono stati eliminati troppo presto dalla Champions League e ora sono ormai fuori dalla lotta scudetto, visto che l‘Inter è in vetta alla classifica e dista ben dodici punti.

Ora la ‘Vecchia Signora’ vuole chiudere tra le prime quattro posizioni in classifica per avere un posto nella prossima edizione della massima competizione per club. Tra un mese poi ci sarà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e sarà sicuramente una gara importante per provare a chiudere al meglio l’annata. Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato e pensa a Robin Gosens per il futuro.

Calciomercato, Cabrini: “Gosens non è da Juventus”. Per i bianconeri spunta Florenzi

Antonio Cabrini, ex bianconero, ha commentato su ‘Libero’ il possibile ingaggio del tedesco: “Gosens ora non è da Juventus, Pirlo può ancora salvarsi. L’esterno sta vivendo una buona stagione, ma un conto è giocare a Bergamo e un altro nella Juve, che non ha tempo per aspettarti. O fai la differenza subito o non resti”.

“Per essere titolare a Torino un giocatore dev’essere già formato in tutto. Non so se Gosens lo sia già”, conclude il tecnico. Un nome che potrebbe interessare, anche se per la fascia destra e non quella sinistra come il tedesco, è quello di Alessandro Florenzi. L’ex Roma sta dimostrando di essere all’altezza delle grandi squadre con le ottime prestazioni con la maglia del PSG.

In questa annata in Ligue 1 il terzino italiano ha collezionato 18 presenze in campionato e ha siglato anche due reti.