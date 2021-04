Calciomercato, Ronaldo verso l'addio | Lo decide Messi

La Juventus potrebbe cambiare molto dell’attuale rosa sul calciomercato. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico: Messi potrebbe essere decisivo per l’operazione

La Juventus potrebbe intervenire in maniera importante sul calciomercato nella prossima estate dopo un’annata decisamente deludente. I bianconeri vanno a caccia di profili importanti per dare un nuovo volto all’attacco e allo stesso tempo la posizione di Cristiano Ronaldo resta in bilico. Oggi si è sentita la mancanza del portoghese nell’1-0 in favore dell’Atalanta, ma occhio alle prospettive per il suo addio. La pista che lo porterebbe al PSG potrebbe essere infiammata da Messi.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo al PSG: effetto domino dopo Messi

Lionel Messi, infatti, sembra sempre più orientato verso la permanenza al Barcellona: uno scenario che potrebbe variare di molto gli equilibri internazionali. Occhio, di rimando, al futuro di Ronaldo. Infatti, se la Pulce dovesse davvero restare in blaugrana, il PSG potrebbe dare l’assalto proprio al portoghese. Un intreccio di mercato clamoroso e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.