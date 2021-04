Svolta possibile nel futuro bianconero di Cristiano Ronaldo. L’asso lusitano può rimanere un altro anno a Torino: due i fattori decisivi

Non solo il campo a tenere alta la concentrazione in casa Juventus, con la prossima sfida contro il Parma nel mirino della squadra di Pirlo. Dal campo al calciomercato, resta ancora in dubbio il futuro bianconero di Cristiano Ronaldo: il portoghese, a sorpresa, potrebbe rimanere ancora a Torino.

Calciomercato, Juventus-Ronaldo: due motivi per continuare insieme

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sarebbero effettivamente due i fattori che potrebbero portare ad un’inattesa permanenza di Cristiano Ronaldo nella Torino bianconera. Il rapporto tra l’attaccante portoghese e la Juventus potrebbe proseguire fino al termine del contratto in vigore: il 30 giugno 2022. Nonostante si vociferi da tempo di Jorge Mendes, agente di CR7, impegnato a trovare una nuova squadra (parrebbe con scarsi risultati), la realtà per il 36enne ex Real può chiamarsi ancora Juventus.

Da un lato le importanti agevolazioni fiscali che permettono a CR7 di incassare da sponsor e attività commerciali 70 milioni all’anno) dall’altro il profondo legame di amicizia con il presidente Agnelli. Ed è proprio il numero uno bianconero a ritrovarsi, in modo determinante, come giudice del destino dell’attaccante della Juventus.

Un matrimonio che, di conseguenza, proseguirà salvo colpi di scena:nonostante l’insofferenza in campo ed il doppio fallimento in Champions e campionato, Cristiano Ronaldo può rimanere a Torino.