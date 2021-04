Juventus e Milan possono mettere in scena un’inattesa operazione di scambio, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Contatti imminenti tra bianconeri e rossoneri: le due dirigenze disegnano l’affare

Con la stagione che sta ormai per volgere al termine, i club di Serie A sono già proiettati al prossimo anno. Nel mezzo la sessione estiva di calciomercato che rischia di regalare diverse sorprese, con Juventus e Milan tra le società più attive in questo momento. Ed è proprio sull’asse Torino-Milano che può prendere forma un clamoroso scambio tra bianconeri e rossoneri: contatti imminenti tra le due dirigenze.

Calciomercato, scambio Milan-Juventus: contatti in settimana

Non solo il nome di Gianluigi Donnarumma che sembrerebbe avvicinarsi ogni giorno di più ad un possibile clamoroso futuro nella Torino bianconera. Milan e Juventus sono pronte a mettersi al tavolo delle trattative, a risentirsi, con contatti previsti per la settimana che sta per cominciare. Sul piatto uno scambio ventilato ormai da diverse settimane e che vedrebbe l’approdo di Alessio Romagnoli alla corte di Andrea Pirlo. Il capitano del Milan è in scadenza il 30 giugno 2022 ed il rinnovo con la società di via Aldo Rossi fatica ad arrivare.

Ecco dunque che l’ex centrale della Roma potrebbe vestirsi di bianconero, in uno scambio con uno dei profili maggiormente accostati al Milan sin dalla scorsa estate. Si tratta di Federico Bernardeschi, in scadenza tra poco più di un anno come il capitano del Milan e da tempo fuori dai piani del club di Andrea Agnelli e destinato a partire nei prossimi mesi. Valutazioni in corso, con i cartellini dei due calciatori stimati verosimilmente intorno ai 20 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, i contatti per il possibile scambio riprenderanno in settimana: Romagnoli alla Juventus e Bernardeschi al Milan, un affare estivo che prende forma.