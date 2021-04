L’Inter pensa alla prossima stagione e potrebbe dar vita ad un super scambio in Serie A con il Napoli: via due giocatori per un portiere

La Serie A è più accesa che mai, ma per le squadre è già tempo di iniziare a pensare alla prossima stagione. Grande bagarre per la lotta al quarto posto, ma ogni discorso è ancora aperto. Lo sa bene l’Inter, che ha tra le mani il suo destino ed è vicina alla conquista dello scudetto. Il prossimo vuole essere l’anno della rinascita anche in Europa, e la dirigenza già si muove sul mercato.

Calciomercato Inter, scambio con il Napoli

Le risorse economiche non sono infinite, ma le occasioni non mancano: diversi sono infatti i calciatori che vanno in scadenza di contratto, ma anche gli scambi possono fornire soluzioni vantaggiose. In quest’ottica è da leggere un’idea che aleggia negli ambienti Inter: si pensa ad una doppia cessione che coinvolgerebbe anche il Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente addio | Ronaldo può restare

L’idea è quella di cedere Vecino e D’Ambrosio (che prima firmerebbe un rinnovo) al Napoli per prelevare il cartellino di Alex Meret, portiere classe 1997 con un contratto con i partenopei sino al 2023. L’uruguaiano – sotto contratto sino al 2022 – non ha spazio nelle rotazioni di Conte e a Napoli potrebbe rilanciarsi.