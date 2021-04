Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino di Guardiola | Cifre e dettagli

L’Inter potrebbe subire un assalto importante sul calciomercato a uno dei suoi gioielli. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni: offerta e dettagli sul futuro del centrale

L’Inter non ha intenzione di cedere i migliori calciatori in rosa e vuole proseguire il progetto di Antonio Conte nella prossima stagione. I nerazzurri, però, potrebbero subire un importante assalto nelle prossime settimane a uno dei calciatori che più sono cresciuti e hanno dimostrato le loro qualità in questa stagione. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni. Il mancino ha qualità rare nel panorama internazionale e le sirene della Premier League certamente si fanno sentire: ecco le prospettive per il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, big ai saluti | Scambio con l’ex Juventus!

Calciomercato Inter, Guardiola su Bastoni: le prospettive per l’estate

Il Manchester City pare avere tutta l’intenzione di investire sulla difesa nei prossimi mesi. In particolare, Guardiola ha bisogno di un mancino considerando l’addio di Garcia a zero con vista Barcellona. I Citizens, però, sembrano avere le idee chiare su chi potrebbe essere il sostituto: stiamo parlando di Alessandro Bastoni. Il centrale è mancino e bravo a impostare, si inserirebbe alla perfezione nelle idee di Guardiola. Pronta un’offerta da 45-48 milioni che potrebbe far vacillare l’Inter: vedremo se i nerazzurri avranno la forza di resistere.