Maldini, direttore tecnico del Milan, ha di che gioire, l’ala destra francese ha infatti detto ‘no’ al ritorno in Premier League

Per continuare a sognare in grande, il Milan ha bisogno di investimenti e forze nuove, e il calciomercato estivo cade proprio a pennello, specie se dall’anno prossimo tifosi e squadra dovranno (e potranno) riascoltare il loro inno preferito: quello della Champions League. In questo scenario, per Paolo Maldini – lui che di coppe dalle grandi orecchie se ne intende -, sta per arrivare un regalo niente male direttamente dalla Francia, o dall’Inghilterra, dipende dai punti di vista insomma.

Calciomercato, occasione Milan: Thauvin dice no alla Premier League

Secondo quanto riportato dal portale francese ‘Buzzsport’, il campione del mondo del 2018 con la maglia dei Blues e ora ala destra dell’Olympique Marsiglia, Florian Thauvin, avrebbe infatti detto no a un suo ritorno in Premier League. Dopo la non positiva esperienza con la maglia del Newcastle, infatti, il ventottenne di Orleans avrebbe rifiutato la proposta del Leicester per la prossima stagione.

Con otto gol e nove assist ai compagni tra Ligue 1, Champions League e Coupe de France, l’esterno d’attacco francese è finito anche nel mirino del Milan, che potrebbe quindi sbaragliare la concorrenza con un ottimo contratto e accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero già quest’estate. D’altronde ha detto di no all’Inghilterra, ma un’esperienza in Italia potrebbe essere un toccasana per Thauvin.