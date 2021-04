In casa Milan non hanno digerito il doppio sgarbo della Juventus per Donnarumma e Romagnoli, e richiedono il big

Che in via Aldo Rossi non abbiano preso bene il doppio sgarbo della Juventus per Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli più che una notizia, è un dato di fatto. Il portiere della Nazionale e il capitano rossonero, entrambi seguiti dal procuratore italo olandese Mino Raiola, infatti, dovrebbero lasciare il Milan a fine stagione, stando alle ultimi voci di calciomercato. Se il primo saluterà la città lombarda non lasciando niente nelle casse, per il difensore centrale qualche cosa si riuscirà a portare a casa. Ma non sembra sufficiente, ed è per questo motivo che Paolo Maldini & Co pretenderebbero qualcosa dai bianconeri.

Calciomercato, Donnarumma e Romagnoli alla Juve | Il Milan su Dybala

Sì, avete letto bene. Il Milan, per sopperire alla doppia beffa che la Juventus sta per infliggergli, vorrebbe proprio l’attaccante argentino Paulo Dybala. La sua storia d’amore con i bianconeri, d’altronde, sembra ormai arrivata ai titoli di coda, con buona pace di tutti i tifosi (e sono tanti) innamorati della ‘Joya’.

Prima dell’accostamento di Donnarumma alla ‘Vecchia Signora’, i rossoneri avevano detto sì allo scambio tra Romagnoli e Bernardeschi, ma stando così le cose, e soprattutto con la beffa di dover rinunciare a uno dei migliori portieri in circolazione non solo in Italia, ma in Europa, il Milan ha alzato la posta. E quindi Dybala sia.

Anche se, a vedere bene, a guadagnarci potrebbe essere soprattutto il club di Andrea Agnelli, che metterebbe in saccoccia i 70 milioni richiesti per l’MVP della passata stagione, a cui si devono sottrarre i 30 milioni del cartellino del difensore centrale, portando però nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo i due azzurri.