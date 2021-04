Il Milan si sta già muovendo per i movimenti in entrata nel prossimo calciomercato estivo: la dirigenza del ‘Diavolo’ ha pronta l’offerta per uno degli uomini di Antonio Conte

La sfida con il Genoa nei pensieri di Stefano Pioli che deve consolidare il secondo posto in classifica e chiudere al meglio la stagione del suo Milan. Dal campo al calciomercato, per il tecnico emiliano potrebbe arrivare un inatteso rinforzo direttamente dall’Inter: ecco l’offerta del club rossonero.

Calciomercato Milan, occhi in casa Inter: offerta biennale

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Milan sarebbe vicino ad un nuovo colpo direttamente dall’Inter. Il portale spagnolo sottolinea come quello di Danilo D’Ambrosio si un nome caldo per le corsie esterne dei rossoneri, con una proposta già avanzata all’entourage del calciatore di un contratto biennale.

D’Ambrosio, in scadenza il prossimo giugno, compirà 33 a settembre e potrebbe lasciare l’Inter gratis. L’ultima proposta nerazzurra riguarderebbe il rinnovo per una sola stagione fino al 30 giugno 2022. Valutazioni, dunque, in corso ma il Milan ha tutta l’intenzione di provare a portare D’Ambrosio in rossonero.

Sono 20 le presenze di D’Ambrosio in stagione con la maglia dell’Inter, con soli 717′ in campo, e 3 reti.