La Juventus lavora sul calciomercato alla ricerca di profili adatti che possano completare la rosa in vista della prossima stagione. Un nome per l’attacco potrebbe entrare nell’affare

La Juventus sembra avere tutta l’intenzione di aggiornare la rosa e pare andare a caccia di diversi profili interessanti per rivoluzionare la squadra. Nei prossimi mesi dunque i bianconeri andranno a caccia di profili importanti da regalare a Andrea Pirlo per tentare di aprire il prima possibile un nuovo ciclo. In tal senso, bisognerà prestare grande attenzione a quali potranno essere le piste da cavalcare nelle prossime settimane per la squadra bianconera. Un nome in particolare, proveniente dalla Liga, potrebbe essere estremamente utile: occhio alla pista scambio.

Calciomercato Juventus, Rugani nello scambio per l’attaccante: la pista

L’ultimo scenario vedrebbe la Juventus a caccia di Alexander Isak. Il bomber svedese sta attirando le attenzioni di diverse big internazionali e, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, sarebbe nella schiera di nomi di Paratici e della Juventus per il colpo in attacco in vista della prossima stagione.

Per arrivare al bomber i bianconeri sarebbe pronti a uno scambio con Daniele Rugani. Il difensore è tornato in Italia dopo l’esperienza in Francia e ora è al Cagliari, ma in ogni caso non dovrebbe restare alla Juventus. Potrebbe dunque andare in scena uno scambio con Isak: la valutazione del bomber si attesta infatti a 30 milioni di euro e sarebbe abbassata proprio dall’ingresso di Rugani nell’affare.