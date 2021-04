La Juventus valuta l’addio di Cristiano Ronaldo e una big è pronta a farsi avanti con uno sponsor: è lotta con il PSG

È un’annata complicata quella che sta vivendo la Juventus, che dopo nove anni di successi in Serie A è pronta ad arrendersi di fronte all’Inter. I bianconeri infatti sono ormai a un passo dall’addio allo scudetto, visto che quando mancano otto giornate i nerazzurri hanno conquistato ben dodici punti in più di Ronaldo e compagni e sono lanciati verso la conquista del titolo undici anni dopo l’ultima volta.

Ma non è l’unica competizione in cui la compagine allenata da Andrea Pirlo ha avuto difficoltà. La Juventus infatti ha fallito anche in Champions League, dove è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, una squadra nettamente inferiore sulla carta. Ora l’obiettivo in quest’ultimo mese di stagione è quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni e provare a vincere la Coppa Italia, visto che a metà maggio ci sarà la finale contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: interviene la Chevrolet e fa l’assist al Manchester United

Mentre la squadra è impegnata e pensa soltanto al campo, la società continua a lavorare sul futuro e deve decidere anche il da farsi su Cristiano Ronaldo, che dopo tre anni in bianconero non è riuscito a dare la svolta in Europa. Il futuro del portoghese è più in bilico che mai e dopo il possibile assalto del PSG, è uscita una nuova squadra pronta a battere la concorrenza.

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, infatti, il Manchester United vorrebbe provare a riportare il numero 7 bianconero in Premier League. L’assist potrebbe arrivare direttamente da uno sponsor: la Chevrolet avrebbe fatto sapere nuovamente ai ‘Red Devils’ di volere Cristiano Ronaldo e sarebbe disposta a finanziare il grande colpo.

Il Manchester United non ha un uomo immagine così importante e per questo lo sponsor potrebbe intervenire per portare in Inghilterra l’uomo più seguito al mondo sui social.