La Juventus continua a concentrarsi in tema di calciomercato anche sul fronte attacco: possibile doppio colpo low cost

Parte la 31esima giornata di Serie A. Un turno che promette spettacolo con ben due big match: Napoli-Inter e Atalanta-Juventus. Faccia a faccia tra Pirlo e Gasperini, che si affronteranno anche nella finale di Coppa Italia. Avversario molto complicato, sicuramente tra i più ostici. I bergamaschi, infatti, stanno dimostrando di girare ancora a ritmi diversi rispetto alla maggior parte delle proprie concorrenti. Per i bianconeri, però, portare a casa i 3 punti in questa sfida vorrebbe dire molto, al fine di assicurarsi il ritorno in Champions League nella prossima stagione. La ‘Vecchia Signora’, infatti, vive ancora questo rischio e non può assolutamente abbassare la guardia a 8 giornate dalla fine. Nel frattempo, si continua a monitorare il calciomercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Arrivano novità importanti, con un possibile doppio colpo low cost. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Milik e Belotti per l’attacco

Dal campo al calciomercato. Si prospetta un’estate fiammante per la Juventus, che dovrà presumibilmente rivedere gran parte della propria rosa. Diverse delusioni da parte di non pochi giocatori, infatti, hanno portato quest’anno all’ennesimo scivolone in Champions League e alla sempre più probabile perdita dello scudetto. La società, perciò, continuerà a riflettere sul futuro e avrebbe già in mente una soluzione per il proprio reparto offensivo.

I bianconeri preferirebbero realizzare il grande colpo nella mediana, reparto apparso maggiormente in difficoltà. Possibile, quindi, una limitazione delle spese per l’attacco. Paratici, a questo punto, starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di mettere in atto un doppio colpo low cost. Le pedine in questione sarebbero Milik, centravanti in forza al Marsiglia, e Belotti, attaccante di proprietà dei cugini del Torino.

L’ex Napoli arriverebbe subito, durante la prossima estate, tramite il pagamento della clausola rescissoria presente nel suo accordo con i francesi da 12 milioni di euro. Oltre all’acquisto del 27enne, potrebbe anche essere rinnovato – trattando cifre inferiori ai 45 milioni previsti dall’intesa attuale – il prestito di Morata dall’Atletico Madrid. Nel frattempo, la dirigenza continuerà ad osservare la situazione legata al futuro di Belotti. Il ‘Gallo’ ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e la ‘Vecchia Signora’ proverà a capire se ci sarà la possibilità di un trasferimento a parametro zero. Situazione in divenire, con la Juventus che studia opportunità economiche per il reparto avanzato.