Tutti pazzi per Dusan Vlahovic: l’attaccante della Fiorentina, già nel mirino di Juventus e Milan, piace anche alla Roma. Ecco le mosse dei giallorossi per convincere il club di Commisso a cedere il suo pupillo

Con i quindici gol siglati finora in stagione, Dusan Vlahovic si candida a essere uno degli uomini che incendierà il calciomercato estivo. L’attaccante serbo, classe 2000, arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2018, è corteggiato da molte big della Serie A, tra cui Juventus e Milan. Ma non solo: il ventunenne nato a Belgrado piace anche alla Roma, che ha messo sul piatto un’offerta davvero succulenta per il club di Rocco Commisso.

Calciomercato, le mosse della Roma per Vlahovic | Juventus e Milan al palo

E la Roma di Dan Friedkin ci va giù pesante per convincere la Fiorentina a mollare il suo attaccante migliore, Dusan Vlahovic. Oltre ai soldi, infatti, il club capitolino ha intenzione di mettere a disposizione due contropartite niente male. Il primo della lista sembra essere il centrocampista turco, ora in prestito al Leicester, Cengiz Ünder, che non verrà riscattato dagli inglese. Ma anche Amadou Diawara potrebbe salutare Roma per accasarsi a Firenze.

Entrambi i cartellini vengono valutati (insieme) sui 27 milioni di euro, 10 arrivano dal ventitreenne turco, svalutato negli ultimi tempi, gli altri li sponsorizza il guineiano. Per arrivare ai 40 milioni richiesti dalla Fiorentina per Vlahovic mancherebbero, quindi, circa 13 milioni, che la Roma darebbe cash per potersi garantire le prestazioni, per la prossima stagione, del serbo, che mai come quest’anno era riuscito a convincere a suon di gol e di giocate convincenti il suo mister e le big del nostro campionato. La concorrenza è spietata, e sicuramente Juventus e Milan non rimarranno a guardare le mosse dei giallorossi, ma proveranno a rilanciare. D’altronde, ne vale la pena.