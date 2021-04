Protagonista non di una eccelsa stagione, la sua prima alla Juventus, Dejan Kulusevski fa gola però ai club inglesi. Proprio dalla Premier giunge un’offerta per il suo cartellino

Non è andata secondo programmi e aspettative la prima stagione alla Juventus, magari anche l’ultima e poi scopriremo perché, di Dejan Kulusevski. Il talento svedese strappato all’Atalanta e soprattutto all’Inter quasi mai è riuscito a ripetere le eccelse prestazioni di Parma, facendo enorme fatica nel gran circo tattico esibito quest’anno dalla squadra di Pirlo. E che alla fine va un po’ in discolpa del classe 2000, contropiedista che avrebbe fatto più comodo a Conte (idem il tecnico a lui in ottica crescita), su cui comunque il club presieduto da Andrea Agnelli intende puntare ancora anche per non disperdere l’investimento da 35 milioni più bonus. A meno che non sia lo stesso ventenne nativo di Stoccolma a voler partire o arrivi una proposta irrifiutabile per tanti motivi, di bilancio in primis.

Calciomercato Juventus, assalto a Kulusevski: Agnelli può ‘beffare’ Conte

Kulusevski piace al Manchester United ma pure a un’altra big della Premier. Indiscrezioni di calciomercato segnalano il Chelsea di Roman Abramovich, che da un paio d’anni si è specializzato nell’acquisto – a cifre anche importanti, se non a volte esagerate – di calciatori giovani ma dal potenziale enorme. Per età e caratteristiche anzitutto fisiche, il 44 bianconero rispecchia l’identikit perfetto del calciatore che potrebbe fare al caso dei ‘Blues, attualmente quinti in campionato e in semifinale di Champions dove se la vedranno con il Real Madrid. Per Kulusevski, che prenderebbe il posto del possibile partente Ziyech, i londinesi potrebbero arrivare ad offrire 32 milioni di euro più una contropartita tecnica. Nella fattispecie quell’Emerson Palmieri già da tempo nei radar di Paratici e soci, a caccia di un erede di Alex Sandro, oltre che dell’Inter.

L’italo-brasiliano ex Roma è in uscita dal Chelsea ed è valutato sui 15 milioni, quindi l’offerta complessiva toccherebbe i 47 milioni. In un sol colpo la Juve farebbe plusvalenza e si assicurerebbe il terzino che desidera, mettendo ko il ‘nemico’ Conte.

