Calciomercato Juventus e Inter, Varane in Premier | Scambio e beffa

Tra Chelsea e Real Madrid potrebbe esserci uno scambio che befferebbe Juventus e Inter: ecco tutti i dettagli

La Juventus e l’Inter sono molto interessate a ingaggiare nuovi colpi dai club europei, per ritornare ad affermarsi in Champions League sfruttando le occasioni che presenterà il mercato. Una di queste è Varane, difensore centrale del Real Madrid in scadenza nel 2022. Non ha ancora rinnovato il suo contratto, con la trattativa ormai in fase di stallo, e alcuni club inglesi si sono interessati al giocatore. Questo potrebbe rappresentare un problema per la Juve, ma anche per l’Inter visto che è viva l’ipotesi di uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Juve KO | Doppio scambio e addio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomba Allegri | “Ritorno ad un passo”

Juventus e Inter, scambio Varane-Kante

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, il Chelsea si è fatto avanti per acquistare Varane. Il difensore centrale del Real Madrid potrebbe arrivare in uno scambio con Kante, che l’Inter sta seguendo visto che è un pupillo di Conte. I Blues valutano comunque il mediano francese circa dieci milioni in più, soprattutto perché è in scadenza nel 2023. Un’ipotesi che lascerebbe beffate Juventus e Inter, che nel corso delle scorse sessioni di mercato hanno manifestato interesse per Varane e Kante. Resta da capire se questa ipotesi possa prendere corpo nei prossimi mesi.