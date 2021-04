Massimiliano Allegri è pronto a tornare, da protagonista, in panchina: rivelazione a sorpresa sul futuro del tecnico livornese

La Serie A è vicina a concludersi ed i primi verdetti, in campionato, potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Dal calcio giocato al calciomercato, il nome caldo per l’estate resta quello di Massimiliano Allegri, che sembrerebbe vicinissimo a tornare in panchina in vista del prossimo anno.

Calciomercato, Allegri più vicino: “Ha già una squadra”

Massimiliano Allegri sta per tornare. È quanto emerge dal tweet del noto giornalista Massimiliano Nerozzi che ha lanciato la ‘bomba’ sul futuro dell’ex allenatore della Juventus. “A un amico del basket Allegri ha detto di avere già la squadra per la prossima stagione”, ha scritto su Twitter Nerozzi.

Il giornalista, dunque, si sbilancia e conferma le voci su un imminente ritorno del tecnico livornese in panchina. Sono diversi i club europei, e italiani, accostati a Massimiliano Allegri.

Situazione in divenire, il ritorno in panchina di Allegri potrebbe davvero concretizzarsi durante la prossima estate: ecco il tweet.